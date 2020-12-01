Венгрия и Польша ждут предложений

Главы правительств Польши и Венгрии встретились уже во второй раз за последние дни, чтобы обсудить общую позицию по проекту семилетнего бюджета ЕС и прописанному в нем механизму контроля за соблюдением принципов верховенства права. Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан провели переговоры в Варшаве.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил: "Мы открыты для новых предложений. Мы убеждены, что можно достичь соглашения, но оно должно соответствовать европейским трактатам и договоренностям, достигнутым на июльском саммите". По словам Мюллера, Польша и Венгрия не снимут вето, если механизм выделения средств будет привязан к инструментам контроля. Он также отметил, что в Варшаве и Будапеште ждут предложений от председательствующей в ЕС Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне заявила о возможности достичь соглашения по бюджету, если все стороны проявят готовность к компромиссу.

В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой действий польского и венгерского правительств. "Если у кого-то есть сомнения, связанные с юридическими вопросами, то понятно, что нужно делать. Можно обратиться в Европейский суд, это то место, где мы обычно рассматриваем наши разногласия относительно правовых документов, не нужно делать это за счет миллионов европейцев, которые отчаянно нуждаются в нашей помощи в момент глубокого кризиса".

Польша и Венгрия координируют позиции по бюджетным переговорам накануне предстоящего саммита ЕС. На прошлой неделе Моравецкий и Орбан подписали совместную декларацию, договорившись бороться против механизма контроля за соблюдением верховенства права. Они заявляют, что содержащиеся в бюджете критерии подвержены очень широкой интерпретации.