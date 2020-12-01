Медработники выступили против новой больницы для заразившихся COVID-19

Ни пациентов, ни врачей. В пригороде Мадрида открылась новая больница для заразившихся коронавирусом. Но профсоюзы медработников проект, призванный разгрузить столичные клиники, не поддержали. Строительство здания обошлось в 100 млн евро - в два раза больше изначально озвученной суммы.

70 тысяч мадридских медработников призыв властей перевестись на новое место работы попросту проигнорировали: лишь 111 человек откликнулись на почти 700 открытых вакансий. Лучше бы власти потратили эти баснословные суммы не на голые стены, а на пополнение штата сотрудников уже существующих центров, считают несогласные. В день открытия десятки человек вышли на манифестацию.

"В больницах Вальекас, Сан Себастьян де лос Реес, Пуэрта де Йерро есть свободные помещения и кровати. Даже в новом здании Пуэрта де Йерро можно было создать дополнительные места. Кто сказал, что строительство такого сооружения вообще приемлимо в условиях пандемии", - говорит Альда Рекас, медсестра.

В здании размером с 10 футбольных полей пока заработало лишь одно крыло из четырех. Коек свыше тысячи, но принять здесь готовы не более 240 больных.

Всего с начала пандемии в Испании зафиксировано свыше 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 45 тысяч инфицированных умерли.