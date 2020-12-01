Праздники без скидок и эффект домино в экономике

Розничные продажи в США в октябре выросли совсем чуть-чуть — на 0,3%. Распространение коронавируса и приостановка выплаты дополнительных 600 долларов в неделю к пособию по безработице привели к снижению расходов. Темпы роста розничных продаж в США сейчас самые низкие с начала весны.

— Мне сейчас тяжело ходить за покупками, денег мало, все сидят дома, никто не работает. Экономическая ситуация печальная. Надеюсь, это изменится, — говорит жительница Нью-Йорка.

Реальная угроза введения еще одного карантина полностью меняет потребительские привычки в этот праздничный период.

— Последние 10 лет мы постоянно слышим мантру о том, что люди хотят покупать впечатления, а не вещи. Но сейчас мы живем в другом мире, и получить впечатления вне дома невозможно. В путешествия вы не ездите, так что вещи становятся вашими впечатлениями. Взлетели продажи мебели, всего того, что создает уют в доме, предметов для домашних занятий спортом, — рассказывает аналитик в сфере розничных продаж Саймон Сигл.

Ритейлеры, вероятно, будут скупы на скидки, поскольку спрос остается высоким. И вряд ли это изменится даже в "Чёрную пятницу".

— Я думаю, что это первые праздники за долгое время, когда спрос будет превышать предложение, так что не стоит ожидать больших скидок. Запасы товаров невелики, поэтому и скидки будут небольшие. Показатели продаж могут разочаровать, но прибыль вероятно, будет выше, чем было в последнее время, — добавляет Сигал.

Многие американцы в преддверии Рождества все равно пойдут за покупками в обычные, а не в интернет-магазины.

— Я думаю, несмотря на обстоятельства, люди все равно пойдут в магазины, предлагающие популярные товары или товары, которые невозможно купить онлайн. Под обстоятельствами я имею в виду, конечно, погоду и пандемию, — говорит аналитик.

— Я хожу в маске, веду себя осторожно, ничего не трогаю. Тяжело вот так ходить по магазинам, но мне все равно удалось потратить кучу денег, — рассказывает еще одна жительница Нью-Йорка.

Показатели продаж в это Рождество могут разочаровать американских продавцов, но все же надежда умирает последней.

Эффект домино в тайваньской экономике?

На Тайване, экономика которого ориентирована на экспорт, надеются, что локдауны в США и Европе не скажутся на его экономических показателях в четвертом квартале. На острове с населением почти 24 миллиона человек по состоянию на конец ноября было зарегистрировано менее 700 случаев Covid-19, умерли семь человек.

Но экономика Тайваня, ориентированная на экспорт, сильно зависит от спроса на Западе. Тем не менее здесь все еще с оптимизмом смотрят на возможность экономического роста в последнем квартале 2020 года.

— Если говорить о ситуации на данный момент, самое важное — это то, что пандемия по-прежнему постепенно набирает обороты в Европе и Америке. Некоторые города в Европе закрыты на карантин, их экономический рост немного замедлился, и это вряд ли сейчас изменится в лучшую сторону. Но если в городах США не будет введен локдаун, то на четвертый квартал придется пик покупательского спроса. В этом случае экспорт Тайваня в конце года все еще может достичь максимума. Если мы посмотрим на экономику Тайваня, то она все еще находится на пути к восстановлению, — говорит финансовый аналитик Cathay Pacific Group Венсон Цзай.

Но у многих местных компаний, зависящих от туризма и внутренних продаж, нет особых причин разделять этот оптимизм.

— Бизнес-показатели упал на десятки процентов, примерно на 50 - 60 процентов. Туристов нет, это серьезно влияет на местный бизнес. Наш район сильно пострадал. Старые магазины в районе закрылись, — рассказывает владелец магазина по имени Чжэн.

— Многие предприятия закрылись, потому что они не могли заниматься своим делом. Не многие бы справились, — говорит пенсионерка Луо Сю Ин.

— Что Вы ждете от следующего года?

— Я хочу поехать за границу. Мы уже очень давно не были за границей.

Люди надеются на то, что в 2021 году пройдет успешная вакцинация и жизнь компаний снова будет похожа на ту, какой она была до пандемии.

Исламская экономика переживает бум

Потребительские расходы в исламской экономике в 2019 году составили более 1,85 триллиона евро. Это данные из доклада о состоянии мировой исламской экономики. После его публикации журналист Euronews встретился с генеральным директором Центра развития исламской экономики Дубая Абдуллой Мохаммедом Аль-Аваром, чтобы узнать поподробнее о ситуации.

— Расскажите нам, что это такое, доклад о состоянии мировой исламской экономики, и какие его основные выводы в этом году?

— Это важные показатели с точки зрения данных по сектору исламской экономики. То, что представлено в данном отчете, на самом деле источник информации об инвестициях в различные сферы исламской экономики.

2019 год показал, что потребители тратят почти 2,02 триллиона долларов США в реальных секторах исламской экономики: это халяльное питание, фармацевтика, косметика, семейный туризм, отдых. В пересчете на исламские финансовые активы это 2,88 триллиона долларов США.

Мы рады видеть, что в Объединенных Арабских Эмиратах все хорошо. Они входят в тройку лидеров согласно индикатору мировой исламской экономики. Они лидируют в двух отраслях — медиа и сфере отдыха, а также в секторе "скромной моды".

— Насколько важной частью успеха Объединенных Арабских Эмиратов является сектор финансовых технологий?

Он довольно важен. Финтех-индустрия действительно развивалась еще быстрее, учитывая то, что происходило в 2020 году. Я думаю, цифровизация банковского сектора и исламского финансового сектора за последние годы доказала, что для того, чтобы быть успешным в этой области, действительно нужно осваивать финансовые технологии.

— Какие еще удивительные выводы были сделаны в этом году?

— В секторе халяльной еды представлено много немусульманских стран. Сегодня они производят и экспортируют халяльные продукты питания. Я говорю про Австралию, США, государства Южной Америки, европейские страны. Они крупные экспортеры. Это значит, что существует глобальная экосистема.

Этот показатель дает нам возможность сотрудничать с другими странами, где исламская экономика стала также важной составляющей стратегии. Есть Малайзия, есть Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, которые исторически лидировали по этому показателю. Но Индонезия за последние два года, например, очень быстро поднялась в рейтинге, потому что правительство разработало определенные стратегии, направленные на развитие сектора исламской экономики.

— Спасибо Вам большое за интервью!

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