Массовое убийство фермеров в Нигерии

В нигерийском шате Борно на рисовом поле убиты по меньшей мере 110 фермеров. В совершении нападения подозреваются радикальные исламисты из группировки "Боко харам". Сообщается, что в субботу вооруженные люди приехали на мотоциклах в село Кошобе и убили занятых работой людей, перерезав им горло. В штате Борно в тот день впервые за последние 13 лет проходили выборы в органы местного самоуправления.

Губернатор штата Борно Бабагана Умара Зулум говорит: "Мы наймем еще больше людей для службы в Гражданской объединенной оперативной группе (Civilian JTF), наймем еще больше охотников, чтобы наши силы могли отражать нападения преступников, орудующих в этом районе".

В прошлом месяце жертвами экстремистов в штате Борно стали 22 сельхозработника.

Председатель ассоциации фермеров Абубакар Маина говорит: "С тех пор, как мы возобновили работу, у нас почти не было проблем. Но на это раз мы переживаем бедствие, такого здесь еще не было. Мы тут похоронили ужне больше 40 человек. Пока не удалось найти тела всех погибших. Ситуация, конечно, ужасная".

Группировка "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям в 2009 году. За это время погибли свыше 36 тысяч человек, два миллиона местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой был штат Борно. Она поставила целью захват власти в этой африканской стране. В 2015 году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. Весной 2015 года в "Боко харам" произошел раскол, часть структур боевиков объявила, что присоединилась к группировке ИГИЛ и приняла название "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP).