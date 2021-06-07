Лидер "Боко Харам" может быть мёртв

Лидер террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау погиб на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщают СМИ со ссылками на нигерийские спецслужбы. Они перехватили радиопереговоры представителей так называемого "Исламского государства Западноафриканской провинции". Эта группировка воюет с "Боко Харам" за влияние в регионе. Сообщается, что боевики "ИГ" несколько дней преследовали отряд "Боко Харам" и его лидера, после чего Шекау покончил с собой, приведя в действие взрывное устройство. Предположительно, это произошло 19 мая.

Аналитики уверены, что гибель лидера нигерийских исламистов серьёзно изменит ситуацию в регионе. Жертвами "Боко Харам" за последние 10 лет стали до 40 тысяч человек. Печальную известность группировка получила из-за нападений на деревни и учебные заведения, массовых убийств и похищений ради выкупа. Боевики, назвавшие себя "Западноафриканским крылом Исламского Государства", отделились от "Боко Харам" именно из-за несогласия с методами Абубакара Шекау.