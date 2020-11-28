Ярмарка Art Basel в Гонконге

В Гонконге открыла свои двери художественная мини-ярмарка Art Basel.
В ней принимают участие 22 местные галереи, среди них филиалы европейский галерей, такие как итальянская Massimo De Carlo.
Параллельно с открытием ярмарки стало известно о переносе основного мероприятия - ежегодной международной выставки современного искусства Art Basel в Гонконге с марта на май 2021 года.
Так же как и в этом году, связано это с пандемией. Неужели будущее искусства за виртуальной реальностью?
На ярмарке отдали дань уважения Луису Чану - одному из самых известных художников Гонконга.
Чан родился в Панаме в 1905 году и переехал в Гонконг в возрасте 5 лет. Художник-самоучка, умерший в 1995 году, начинал рисовать повседневные гонконгские сюжеты в английском стиле, а затем получил прозвище "Король акварели" и считался одним из "Трех мастеров" Гонконга.
Художественная ярмарка Hong Kong Spotlight by Art Basel продлится в Гонконге до понедельника.
Следующая ярмарка Art Basel в онлайн-формате пройдет в Майами-Бич со 2 по 6 декабря.