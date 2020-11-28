Ярмарка Art Basel в Гонконге

В Гонконге открыла свои двери художественная мини-ярмарка Art Basel.

В ней принимают участие 22 местные галереи, среди них филиалы европейский галерей, такие как итальянская Massimo De Carlo.

Параллельно с открытием ярмарки стало известно о переносе основного мероприятия - ежегодной международной выставки современного искусства Art Basel в Гонконге с марта на май 2021 года.

Так же как и в этом году, связано это с пандемией. Неужели будущее искусства за виртуальной реальностью?

Виртуальная платформа - это еще не решение. Это помогает, но это не решение. До сегодняшнего дня то, где мы сейчас находимся, по-прежнему единственное решение для арт-рынка. Но, конечно, я надеюсь, что в ближайшем будущем развитие на онлайн-и оффлайн-платформах будет идти параллельно. Иногда они могут пересекаться, а иногда развиваться индивидуально Энди Хэй организатор выставки

На ярмарке отдали дань уважения Луису Чану - одному из самых известных художников Гонконга.

Чан родился в Панаме в 1905 году и переехал в Гонконг в возрасте 5 лет. Художник-самоучка, умерший в 1995 году, начинал рисовать повседневные гонконгские сюжеты в английском стиле, а затем получил прозвище "Король акварели" и считался одним из "Трех мастеров" Гонконга.

Художественная ярмарка Hong Kong Spotlight by Art Basel продлится в Гонконге до понедельника.

Следующая ярмарка Art Basel в онлайн-формате пройдет в Майами-Бич со 2 по 6 декабря.