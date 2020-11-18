Вековой ВХУТЕМАС: В Москве проходит выставка русского авангарда

В Музее Москвы открыта масштабная выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", приуроченная к 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС).

Экспозиция рассказывает о ВХУТЕМАС как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов.

На выставке представлены работы, созданные студентами ВХУТЕМАС. Экспонаты для нее предоставили Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева и другие собрания.

Экспозиция включает несколько разделов. Первый посвящен предыстории мастерских и реформе художественного образования, второй - основному направлению и его дисциплинам (пространство, объем, графика, цвет). Значительная часть выставки отведена истории производственных факультетов - полиграфического, текстильного, керамического и других. Несколько залов посвящено художественным факультетам, а в заключительном разделе посетители узнают о расформировании вуза и дальнейшей судьбе его факультетов.

ВХУТЕМАС был создан в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых Государственных свободных художественных мастерских, образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В разное время в ВХУТЕМАС преподавали Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко.

Среди известных выпускников можно назвать художников Александра Дейнеку, Георгия Нисского, Глеба Смирнова, творческий коллектив "Кукрыниксы".

В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН), который был расформирован в 1930 году. Некоторые факультеты были присоединены к специализированным вузам, остальные были закрыты.

"ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" продлится до 7 февраля. Из-за ужесточения ограничительных мер до 15 января выставка проходит в онлайн-формате.