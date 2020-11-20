Быть или не быть "Чёрной пятнице" в этом году?

Крупные торговые сети по всему миру готовятся к «Чёрной пятнице», которая в этом году оказалась под угрозой срыва из-за пандемии. В то время как одни компании уже объявляют о начале распродаж, другие призывают отложить или и вовсе отменить эту акцию. Так французское отделение Amazon согласилось перенести «Чёрную пятницу» на 4 декабря по призыву профессиональных ассоциаций, которые хотели бы дождаться завершения общенационального карантина.

Некоторые компании и вовсе отказались от «Чёрной пятницы». Так поступила, например, «Икеа», объявив вместо распродажи экологическую акцию, в рамках которой можно сдать старую мебель за вознаграждение.

Европейские ритейлеры тем временем с тревогой говорят о последствиях карантина для традиционной торговли. Они призывают отказаться от покупки подарков на Рождество через Amazon и другие крупные онлайн-сервисы. Участники этого движения уверены, что интернет-гиганты наживаются на проблемах магазинов, закрытых из-за карантинных мер.

На фоне коронавирусных ограничений ряд компаний заявил о солидарности с коллегами по бизнесу. Burger King, сеть французских супермаркетов Intermarché и другие призывают покупать еду и товары у конкурентов, чтобы помочь им пережить кризис.