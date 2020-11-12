Карантин и христианские ценности в Конституции Венгрии

На фоне введения строго карантина, вступившего в силу в полночь, правительство Венгрии предлагает внести поправки в Конституцию страны. Согласно законопроекту при рождении человека закрепляется наличие только женского или мужского пола, основой семейных отношений служит брак между мужчиной и женщиной, дети должны воспитываться в соответствии с христианскими ценностями. "Мать — это женщина, отец — мужчина", — говорится в тексте одной из поправок. В законопроекте указывается, что правое на усыновление может получить только супружеская пара.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: "Парламент наделил нас чрезвычайными полномочиями для борьбы с коронавирусом. Я призываю всех выполнять эти требования. Давайте заботиться друг о друге, в особенности о наших родителях, бабушках и дедушках, престарелых и больных. Если мы будем следовать этим правилам и объединимся, то вновь преуспеем".

Правительство также предлагает внести поправку в закон о выборах, которая затруднит сотрудничество оппозиционных сил. Очередные парламентские выборы в Венгрии должны состояться в 2022 году.

Комментирует политический аналитик Андраш Биро-Надь (Policy Solutions) :"Момент для этого подобран не случайно, потому что сторонники оппозиции и лидеры оппозиционных сил не могут выйти на улицы с протестом. Проведение любых демонстраций запрещено в рамках действующего карантина".

Документ на рассмотрение вынесла министр юстиции Юдит Варга, по ее словам, поправки защитят семьи и детей от "современных западных трендов в идеологии".

Если парламент Венгрии одобрит предложения, то изменения в Конституцию страны будут внесены уже в девятый раз последние девять лет.