COVID-19: цунами пандемии в России

В России за последние 24 часа от COVID-19 скончались свыше 500 человек, это самый высокий показатель с начала пандемии.

А на этих кадрах, снятых в начале ноября в одном из стационаров Томска, коридоры, заполненные койками с пациентами, у которых был в тот момент диагноз COVID-19.

Месяц назад общее количество заболевших в регионе (подсчет велся с начала пандемии), по официальным данным, составляло свыше двенадцати с половиной тысяч человек. За месяц эта цифра возросла на почти пять тысяч человек.

Примерно такое же количество зараженных сейчас насчитывается и в Бурятии.

Медики взывают к сознательности.

Главврач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Симбелова объясняет: "Если люди будут пренебрегать правилами самоизоляции и социального дистанцирования, мы захлебнемся. И хотя мы сумели расширить наши возможности, увеличив количество коек, у нас этот резерв тает. Ежедневно к нам привозят 30 пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии".

Неделю назад Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что дела с пандемией в России складываются непросто.

Накануне Татьяна Голикова сообщила об "осложнении ситуации с COVID-19 в России", в 19 регионах страны суточный прирост по-прежнему держится на высоком уровне, подчеркнула вице-премьер.

Но общий карантин на федеральном уровне Москва вводить пока не собирается.

Джуди Твигг, профессор политических наук из университета Виргинии, приводит такие доводы: "Власти не хотят быть мишенью для недовольства из-за непопулярных ограничительных мер. Поэтому ответственность была переложена на губернаторов".

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством зараженных: это, среди прочих -

Петербург, вышедший на второе место в РФ, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Коми, Тыва и Бурятия.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на более чем 23 с половиной тысячи человек; общее же количество инфицированных превысило два миллиона.

Такие данные в среду, 25 ноября, представил федеральный оперштаб.