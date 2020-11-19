В России в четверг зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса

В России в четверг от коронавируса умерли 463 человека. Этот рекордный показатель за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб. Заразились за последние сутки 23 610 человек — это также самое высокое значение, впервые суточный прирост превысил отметку в 23 тысячи. Одновременно из больниц было выписано рекордное число выздоровевших - 25 573 пациентов.

За весь период вылечились уже 1 526 656 человек, умерли 34 850, а всего инфицированных зарегистрировано 2 015 608. Россия стала пятой страной мира, где заразились более 2 млн человек. Больше заразившихся только в четырех странах — США, Индии, Бразилии и Франции.