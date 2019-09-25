Солнце и ветер дешевле атома

Ядерная энергия необходима для борьбы с изменением климата и уменьшения зависимости от углеводородов. Но возобновляемые источники энергии дешевле, к тому же на строительство АЭС нужно время. Об этом говорится в ежегодном докладе о состоянии мировой ядерной промышленности (WNISR).

За последнее десятилетие стоимость вложений в солнце-и ветроэнергетику снизилась на 88%, а инвестиции в атомную энергетику увеличилась на 23%.

Координатор и ведущий автор доклада Майкл Шнайдер говорит:

"Стабилизация климата - вопрос неотложный, нам нужно решать его быстро, дёшево, доступными методами. А ядерная энергетика в этом плане медленная, причем "низкоуглеродные" ее конкуренты могут удовлетворить экологические запросы времени "лучше, дешевле и быстрее".

Мировой лидер по доле атомной энергетики в энергобалансе - Франция, АЭС дают здесь 80% электричества страны. На Украине, в Словакии и Венгрии - более 50%, в России - менее 20%, в Германии - меньше 10%, в Испании - более 20%.

Ядерная энергия обходится дорого: если стоимость, к примеру, солнечной энергии колеблется от 32 до 40 евро за мегаватт-час, то мегаватт-час атомной обходится в 100-170 евро.

Во многом именно поэтому в прошлом году ветряные и солнечные электростанции наращивали генерирующие мощности быстрее, чем любой другой тип энергетики.