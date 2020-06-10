"Яндекс" "линчуют" за увольнение таксиста, отказавшегося везти темнокожего студента

“Яндекс.Такси” уволил брянского водителя, который отказался везти темнокожего студента.
“Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в “Яндекс.Такси”, - сообщили в самой компании.
8 июня в “Вконтакте” появилась видеозапись разговора молодого человека с водителем.
— Еще раз говорю: если мне человек не нравится, я его не везу. Это мой автомобиль, - заявил таксист.
— Как не нравится? Вы расист, да? — спросил Рой.
— Конечно, да.
— Да? Вы расист, да?
— Да, — повторил таксист.
Это видео и реакция “Яндекс.Такси” вызвали среди русскоязычных пользователей соцсетей неоднозначную реакцию. Многие поддержали решение компании, подчеркнув, что расизму не место в обществе.
Но появилось и немало постов в поддержку водителя, многие из них сопровождаются хэштэгом #яндекскуколд. Авторы этих комментариев требуют, чтобы “Яндекс” извинился перед водителем и обвиняют компанию в предательстве.