"Яндекс" "линчуют" за увольнение таксиста, отказавшегося везти темнокожего студента

“Яндекс.Такси” уволил брянского водителя, который отказался везти темнокожего студента.

“Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в “Яндекс.Такси”, - сообщили в самой компании.

8 июня в “Вконтакте” появилась видеозапись разговора молодого человека с водителем.

— Еще раз говорю: если мне человек не нравится, я его не везу. Это мой автомобиль, - заявил таксист.

— Как не нравится? Вы расист, да? — спросил Рой.

— Конечно, да.

— Да? Вы расист, да?

— Да, — повторил таксист.

Это видео и реакция “Яндекс.Такси” вызвали среди русскоязычных пользователей соцсетей неоднозначную реакцию. Многие поддержали решение компании, подчеркнув, что расизму не место в обществе.

Молодцы, ребята. Сейчас, благодаря таким ситуациям, можно определить, ориентирована ли компания на движение вперёд и глобальный рынок, или же дальше хочет оставаться локальным игроком.

Вы сделали правильный выбор. — Miro Lisowski (@MiroLisowski) June 9, 2020

Расизм это не взгляд или предпочтение. Это хамство. Это фашизм. Это отсутствие воспитания и нравственности. Спасибо, Яндекс! — Ноа Pro (@no_hyff) June 9, 2020

Но появилось и немало постов в поддержку водителя, многие из них сопровождаются хэштэгом #яндекскуколд. Авторы этих комментариев требуют, чтобы “Яндекс” извинился перед водителем и обвиняют компанию в предательстве.