Выручка авиакомпаний в 2020 году упадет более, чем на 60% по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводит Международная ассоциация воздушного транспорта, ИАТА.

Согласно прогнозам, выручка авиакомпаний составит 328 миллиардов долларов. По словам организации, 2020 стал наихудшим годом для сектора, пострадавшего от пандемии COVID-19.

"Кризис Covid-19 угрожал выживанию авиационной отрасли", и "в учебниках 2020 год будет значиться как худший финансовый год для сектора, который сократил свои расходы в среднем на миллиард долларов в день в 2020 году и будет продолжать нести беспрецедентные потери", - заявили в организации ИАТА, которая объединяет 290 авиакомпаний, на своем общем собрании.