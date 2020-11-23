Какое постковидное будущее ждёт авиаиндустрию?

О постковидном будущем авиационной индустрии и новых санитарных мерах в аэропортах и самолётах шла речь в понедельник, первый день работы Генеральной ассамблеи Международной ассоциации воздушного транспорта.

В этом году ассамблея состоялась по видеосвязи, но это не повлияло на остроту дебатов по самым важным вопросам, стоящим перед авиасектором в 2020 году. Так, обсуждались средства и способы возвращения к нормальному трафику: большинство руководителей ведущих авиакомпаний выступают за массовое тестирование пассажиров, не дожидаясь появления эффективной вакцины, поскольку клиенты в таком случае предпочитают откладывать поездку.

Йохан Лундгрен, исполнительный директор Еasyjet, заявил, что "причины для позитивного настроя есть. Хотя, как вы можете себе представить, никто не знает, как долго продлится пандемия, прежде чем появится вакцина".

Глава British Airways Шон Дойл также считает, что "вакцина - это отличная новость, но детали о том, когда мы её получим, как много и когда это окажет существенное влияние на туристический сектор, пока не ясны. Очевидно, что нужно другое решение в краткосрочной перспективе".

Вопрос это не праздный, учитывая рекордные убытки в 84 миллиарда долларов в текущем году. По мнению Гийома Фори, исполнительного директора Airbus, "мы не можем сложа руки ждать появления вакцины, а должны прибегнуть к массовому тестированию. Нас ждёт вторая зима с коронавирусом. Мы рассматриваем все средства и способы восстановить пассажиропоток".

При этом согласия между главами ведущих авиакомпаний мира нет: одни требуют снятия карантина, другие считают, что массового тестирования достаточно, а третьи, как крупнейший австралийский перевозчик Qantas Airways, настаивают на обязательной вакцинации пассажиров международных рейсов.