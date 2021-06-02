Как тебе "Фазан", Илон Маск?

Теперь Илону Маску серьёзно стоит задуматься, как ему такое: инженер-самоучка из Санкт-Петербурга Никита Поддубнов прямо в гараже собрал собственный электромобиль, причём с фичами, которых нет у "Теслы".

Это изобретение весом 150 кг назвали "Фазаном". Он может около 7 часов ехать на скорости в 30 км/ч. А если погода ясная, то "Фазан" может заряжаться от солнечных панелей прямо на ходу: "Тесла" этого не умеет до сих пор.

Никита Поддубнов, изобретатель:

"Рама полностью самодельная, сделана из алюминия, чтобы всё получилось максимально лёгким. Колёса взяты от китайских мопедов. На задних колёсах установлены электродвигатели".

Никита три года назад приехал в Петербург из Казахстана. Электромобили восхитили его тем, что не нужно тратиться на бензин. Его первый опыт — старый советский "Москвич", в котором двигатель заменили на электромотор. Результат вполне неплох, но конструкция оказалась слишком тяжела.

Александр Вишневский, друг изобретателя:

"Сейчас у нас в России электромобили не популярны вообще, не говоря уже о том, чтобы они ездили на "зелёной" энергии, на энергии солнца. Никита на своём примере показывает людям, что это всё-таки возможно и, более того, не требует каких-то колоссальных затрат, не нужно быть Илоном Маском, не нужны миллионные инвестиции, это можно сделать прямо в гараже".

На создание "Фазана" ушло около полугода и 200 тысяч рублей. Правда, пока это конструкция с минимальной комплектацией. Но спальное место уже есть, и Никита готов проехать на "Фазане" через Казахстан до Китая: три тысячи километров за три недели, используя только энергию солнца.