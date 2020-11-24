Тайная свадьба в синагоге Бруклина

Около 7 тысяч гостей присутствовали в бруклинской синагоге Йетев Лев на свадьбе внука религиозного деятеля хасидской общины. Её держали в секрете, так как ранее власти подобное мероприятие отменили. Но на попавшей в руки СМИ видеозаписи видно, что собравшиеся поют и танцуют без масок, не соблюдая социальной дистанции.

Мэрия Нью-Йорка назвала это "вопиющим нарушением закона", наложив на синагогу штраф в размере 15 тысяч долларов и пообещав привлечь всех виновных к ответственности.

Ортодоксальные евреи выступают против карантина и ранее подали в суд на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за введения ограничений в связи с распространением коронавируса, которые затронули и синагоги. В иске говорится, что губернатор нарушил конституционное право на свободное исповедание религии. Между тем число заражений в хасидских общинах Нью-Йорка в процентном отношении в 5 раз превосходит показатели по штату.

США занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19: оно превысило 12, 5 млн человек.