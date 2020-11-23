"Чем больше вакцин, тем лучше"

Специалисты Оксфордского университета полагают, что вакцинация препаратом, разработанным совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека"), может начаться в Великобритании уже в этом году.

Главное преимущество этой вакцины — ее можно держать в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение до полугода. ее средняя эффективность

составила 70%.

Ранее о более высокой эффективности своей совместной разработки ранее заявили компании BioNTech ("Бионтек") и Pfizer ("Пфайзер"). На днях вакцина против коронавируса от Moderna также прошла успешные испытания. В отличие от вакцины Pfizer препарат Модерна не требует сильной заморозки для хранения, ее можно держать в холодильнике в течении месяца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.

Комментирует иммунолог Адам Финн из Бристольского университета: "Следующей задачей станет быстрая иммунизация достаточного числа людей, чтобы это повлияло на распространение вируса. Но на это потребуется время — чтобы произвести вакцину, распределить ее и сделать прививку. Этого невозможно добиться за одну ночь. Поэтому чем больше вакцин у нас есть в распоряжении, чем больше доз каждой вакцины, тем легче для всех будет весь процесс".

В ВОЗ отмечают, что для признания успешности эффективность вакцины должна превышать 70% В Китае, где впервые был обнаружен коронавирус нового типа, экспериментальную прививку получили уже около миллиона человек, в основном госслужащие.