Болгария: в хирургию пришли роботы

Проект по роботизации хирургии на базе Университетской клиники в Варне его координатор, профессор Колев называет революционным для болгарского общества, уточняя, что к работе подключены три ключевых участника.

"Проект реализуется при сотрудничестве между Медицинским факультетом в Варне, Медицинским факультетом города Плевен, Институтом робототехники Болгарской академии наук. Каждое ведомство занимается внедрением новых технологий в лечении рака с прицелом на индивидуальный подхода к пациентам с разными окнодиагнозами. В Варне специалисты занимаются раком прямой кишки, проведением научных исследований на оперированных таким образом пациентах, лечением всех патологий желудочно-кишечного тракта, передней брюшной грыжи, эндокринной хирургии, хирургии надпочечников и урологии.

Внедрение роботизированной хирургии в нашем регионе - революционный прорыв для пациентов, общества, а также для нас, хирургов".