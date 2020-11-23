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Болгария: в хирургию пришли роботы

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Болгария: в хирургию пришли роботы
Авторское право  euronews
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Проект по роботизации хирургии на базе Университетской клиники в Варне его координатор, профессор Колев называет революционным для болгарского общества, уточняя, что к работе подключены три ключевых участника.

"Проект реализуется при сотрудничестве между Медицинским факультетом в Варне, Медицинским факультетом города Плевен, Институтом робототехники Болгарской академии наук. Каждое ведомство занимается внедрением новых технологий в лечении рака с прицелом на индивидуальный подхода к пациентам с разными окнодиагнозами. В Варне специалисты занимаются раком прямой кишки, проведением научных исследований на оперированных таким образом пациентах, лечением всех патологий желудочно-кишечного тракта, передней брюшной грыжи, эндокринной хирургии, хирургии надпочечников и урологии.

Внедрение роботизированной хирургии в нашем регионе - революционный прорыв для пациентов, общества, а также для нас, хирургов".

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