Медицинское снабжение и запасы в Евросоюзе

Борьба с коронавирусом и помощь его жертвам оказывает большую нагрузку на систему здравоохранения Евросоюза. В наиболее пострадавших регионах больницы переполнены. Врачи, санитары и медсестры, вынужденные трудится долгими сменами, крайне утомлены. Заканчиваются лекарства.

Еврокомиссар по кризисному управлению сообщил о создании запаса необходимых медикаментов:

«Этот запас стратегического риска ЕС будет использоваться для поддержки стран-членов, сталкивающихся с нехваткой оборудования, необходимого для лечения инфицированных пациентов, для защиты работников здравоохранения и для замедления распространения вируса, - сказал Янез Ленарчич. - Наш план состоит в том, чтобы действовать без задержек после принятия сегодня этой меры ».

С начала кризиса Брюссель подвергся критике за то, что он делал недостаточно для его ликвидации. Посол Италии, в которую прибыло 300 специалистов по интенсивной терапии из Китая, посетовал на то, что КНР оказала его стране больше пользы, чем ЕС. Другие страны-члены жалуются на то, что им не прислали масок и респираторов, которые якобы намеренно спрятаны.

Но заметно и сотрудничество в отношении общей беды. Так Евросоюз направил в Чешскую республику специальный военный самолет с комплектами для проверки на COVID-19.

Еврокомиссар заверил, что передвижение чрезвычайных грузов внутри единого рынка будет бесперебойным:

«Речь идёт о медицинском оборудовании, включающем различные предметы, такие, как оборудование для интенсивной терапии, аппараты искусственого дыхания, средства индивидуальной защиты, маски многоразового использования, вакцины, когда они будут доступны, антибиотики и лабораторные принадлежности».