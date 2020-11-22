"Афганские встречи" Помпео в Катаре

Вопросы мирного урегулирования в Афганистане обсудил госсекретарь США Майк Помпео с представителями Кабула и движения Талибан. В столице Катара Дохе он встретился с переговорщиками от обеих сторон по отдельности.

Помео отметил прогресс в продолжающихся переговорах, призвав их участников активизировать дискуссии по политической дорожной карте, снижению насилия и полному прекращению огня. Пj поступающим данным? стороны уже согласовали процедурные вопросы и скоро смогут перейти к обсуждению ключевых пунктов .

Если полное всеобъемлющее прекращение огня пока невозможно, то начнём с прекращения огня по гуманитарным соображениям, со значительного сокращения насилия, чтобы люди смогли увидеть и почувствовать происходящие изменения. И нашей делегации посоветовали проявить гибкость"? - сказал по итогам встречи Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла

Накануне визита госсекретаря США в регион Кабул подвергся ракетному обстрелу. По столице Афганистана было выпущено более 20 ракет. Погибли по меньшей мере 10 человек, более 50 получили ранения. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана в афганской столице, но никто из сотрудников не пострадал.