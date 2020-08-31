Афганистан: в диалог с талибами вступают женщины

Кабул готовится к началу межафганских переговоров о мире с радикальным движением "Талибан". Президент Афганистана Ашраф Гани утвердил состав Высшего совета по национальному примирению, в который вошли свыше 40 человек — представители властей, политические фигуры, полевые командиры и гражданские активисты. В списке членов совета подавляющее большинство составляют мужчины, в него вошли только девять женщин. Наблюдатели отмечают, что для такого патриархального общества как Афганистан это уже большое достижение.

В отдельную переговорную группу, которая будет вести диалог с талибами в Катаре, входят 16 мужчин и пять женщин. Среди них — Фатима Гейлани, президент афганского Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и эксперт по вопросам исламского права. "Каждая женщина в Афганистане боится. Мы боимся не только только переговоров, мы опасаемся, что перемены в Афганистане, любые политические изменения, как обычно, прежде всего навредят женщинам. Во время войны прежде всего страдают женщины, а также дети". Две недели назад вооруженному нападению подверглась член переговорный группы Фавзия Куфи:

В конце февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами, которое предусматривает вывод иностранных войск и начало межафганских переговоров после обмена пленными. В рамках сделки должны быть освобождены до пяти тысяч сторонников движения и около тысячи человек, удерживаемых радикалами.

Начало переговоров неоднократно задерживалось. На днях процесс освобождения сторонников талибов был приостановлен после того, как Франция и Австралия выразили протест, так как среди заключенных есть обвиненные в убийстве граждан этих страх. Афганские власти также требуют, чтобы мятежники отпустили больше правительственных солдат.

На прошлой неделе в Дохе переговоры с делегацией талибов провел представитель НАТО. Стороны выразили приверженность катарскому соглашению, подписанному в феврале.