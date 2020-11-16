Ради победы над пандемией многие правительства призывают граждан «Оставаться дома». Но как это делать семистам тысячам европейцев, у которых нет своего дома? Эти люди, не имеющие постоянного адреса, и до вспышки Covid-19 страдали от нехватки социальной и медицинской помощи.

Некоторые местные власти нашли нестандартные ответы. Так, в Брюсселе решили эффективно использовать пустующие из-за отсутствия туристов гостиницы. Проект под названием «Отель Солидарности» начал осуществляться для расселения бомжей ещё в ходе первой инфекционной волны. А в ходе второй, по словам руководителя проекта Эстер Якоберт, он стал помогать им вернуться в общество:

«Здесь живут люди с проблемами зависимости. Некоторые с нею успешно борются, некоторые решили начать лечение. Здесь живут люди, оставшиеся без крова. У них обычно есть почти вся необходимая документация, чтобы искать собственный дом. Но нужна помощь для завершения административных процедур, для регистрации в агентстве социального жилья и т. д. ".

Этому неправительственному проекту содействует государственное агентство помощи бездомным в Брюссельском столичном регионе Bruss'Help. К настоящему времени 9 гостиниц передали им свои помещения в обмен на различную компенсацию.

Но директор агентства Франсуа Бертран признаёт, что это лишь временное решение, да и оно может не выдержать проверки рецессией.

"_Многие люди попадают в ситуацию значительной бедности, некоторые оказываются бездомными из-за отсутствия дохода. После того, как этот коронавирусный кризис закончится, большой вызов в долгосрочной перспективе будет в том, чтобы найти постоянные решения для всех нуждающихся людей. Нужно предоставить в их распоряжение значительное количество квартир и небольших студий. Мы уже работаем над этим во время этого кризиса. _»

Более 50 миллионов граждан Евросоюза испытывают трудности с оплатой своего жилья из-за высоких цен на рынке недвижимости. Два немецких академических учреждения изучали эту ситуацию в странах-членах почти три года. В отчете, опубликованном в начале ноября, основными проблемами названы:

- Повышение цен и арендной платы в городских районах;

- Отсутствие доступного и социального жилья.

Предложенные меры по сдерживанию бездомности во время пандемии включали:

- Запреты на выселение;

- Ипотечные льготы;

- Субсидирование аренды;

- Замораживание стоимости аренды.

Один из исследователей, профессор Технического университета Дармштадта (Германия) Кай Шульце объясняет:

«Многие страны-члены сталкиваются с одинаковыми проблемами, такими как доступное жилье и урбанизация. У некоторых общая задача обеспечить доступ к ипотеке для тех, кто покупает дом впервые. ЕС может и должен способствовать тому, чтобы страны учились друг у друга и сотрудничали».

Помимо бельгийской столицы, проекты аналогичные расселения бездомных начали осуществлять в этом году в испанском городе Барселона и французском Лионе.

В начале декабря комитет Европарламента по занятости и социальным вопросам должен представить на голосование своих членов инициативу под названием «Доступ к достойному жилью для всех».