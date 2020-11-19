Разблокировать деньги ЕС для борьбы с пандемией не удалось

В четверг по видеосвязи была проведена встреча в верхах Евросоюза. Лидеры собирались обсудить меры против распространения коронавируса и ликвидацию его последствий, на которые требуется много денег. Но накануне Венгрия и Польша фактически наложили вето на процесс принятия бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии за то, что выплаты из них были увязаны с соблюдением странами-членами принципов правового государства.

О том, как на это смотрит Венгрия, рассказал евродепутат от правящей партии «Фидес»:

«В июле на заседании Европейского совета было заключено соглашение между главами государств и правительств, - напоминает Балаш Хигвеи. - Это была хорошая сделка о Европе, о помощи европейской экономике и нуждающимся людям, страдающим в разгар этой эпидемии. Было четко заявлено, что финансовые интересы Европейского Союза должны быть сохранены и защищены. И с этим никто не спорит. Но потом стали говорить о верховенстве права, которое чётко не определено. Это идеологическое, субъективное понятие. Им злоупотребляет одна сторона политической арены. Оно не должно быть связано с каким-либо функционированием Евросоюза».

Но оппозиционный депутат утверждает, что не все в Венгрии такую точку зрения разделяют:

«Очень важно констатировать, что более 70% венгров поддерживают верховенства права как условие для получение финансирования, - сказала Каталин Чеа. - Венгерский бизнес, венгерские муниципалитеты нуждаются в деньгах из восстановительного фонда и семилетнего бюджета. Оппозиция пытается объяснить всему миру, что премьер Виктор Орбан не является Венгрией. Мы венгры, не хотим блокировать бюджет».

Независимый профессор права из Парижа, считает нынешний момент поворотным для Европейского Союза, когда против Будапешта и Варшавы должны выступить остальные столицы:

«Если вы хотите быть членом Европейского Союза, то вам необходимо уважать верховенство права, - сказал Альберто Алеманно. – Это означает, что вам нужна независимая судебная система, вам нужны средства массовой информации, которые могут абсолютно свободно говорить то, что они хотят, в рамках конституционных ограничений. Но уже давно происходят нарушения этих принципов, носящие системный и постоянный характер. Их признают самые разные организации. Видимо, больше нельзя быть членами Евросоюза таким странам, как Польша и Венгрия, которые получают европейские средства и не соблюдают верховенство права».

Мало кто ожидал, что на этом саммите всем удастся договориться. Мало кто верил, что под страхом лишиться денег страны-члены станут вести себя по общим правилам и разделять ценности Союза. Но из-за разногласий, столь нужных денег может не получить никто, и ЕС войдет в глубокую рецессию. Поэтому лидеры снова попытаются найти компромисс, и как можно скорее.