Мужественная Манон

"Манон" Жюля Массне, перенесенная в ревущие двадцатые годы прошлого века! Постановка стала одним из самых ярких лирических моментов этого года. Бенджамин Бернхайм и Притти Йенде заворожили публику в роли несчастных влюбленных на сцене Оперы Бастилии. В период, когда европейские сцены закрыты плотным занавесом, программа "Музыка" возвращается к великолепному спектаклю.

Притти Йенде и Бенджамин Бернхайм в роли несчастных возлюбленных шедевра Жюля Массне "Манон".

Притти Йенде: "Манон в этом спектакле - мужчина! Она всегда главная"

Бенджамин Бернхайм, тенор: "Это очень, очень современная пара. Де Гриё полностью принимает идею, что женщина выше его, известнее и сильнее".

Культовую для французского театра оперу поставил молодой режиссер Венсан Уге. История любви неотразимой красавицы Манон и преданного шевалье Де Гриё разворачивается в период между двумя мировыми войнами - в эпоху, прозванную во франкоязычной традиции "безумными годами".

Винсент Уге: "Что действительно убедило меня перенести действие оперы в те двадцатые годы, так это такие личности, как Мистенгет и особенно - Жозефина Бейкер. Впервые в истории женщины могли стать кем-то, не имея покровительства мужчин".

В основе оперы - либретто, написанное о мотивам романа "История кавалера Де Гриё и Манон Леско" аббата Прево. Премьера оперы Массне состоялась в Париже в 1884 году.

"Думаю, это, очевидная дань уважения Парижу - от этой маленькой богемной квартиры во втором акте большого действия на Кур-ла-Рен, который воплощает праздничный Париж, города Света, до полной противоположности - сырого полумрака Сен-Сюльпис", - комментирует Венсан Уге.

Парижская церковь Сен-Сюльпис становится фоном трагической сцены, когда Де Гриё решает стать священником.

Бенджамин Бернхайм, тенор: "Он осознает одиночество своей жизни. Он с Богом, но Бог не отвечает на его молитвы. Манон похожа на яркий свет, сияющий в его глазах, на который он смотрел слишком долго, и куда бы он ни бросил взгляд, перед ним всегда возникает ее тень, ее нежный облик".

Притти Йенде, сопрано: "Меня очень вдохновляет ее смелость действительно следовать за своим сердцем и воплощать в жизнь даже самые несбыточные мечты. Она будто отказалась от всего - от процветания и желаний. Она обрела мир и спокойствие, чтобы покинуть эту землю, зная, что она сама создала для себя наиболее яркие воспоминания".