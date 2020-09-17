Rolex Perpetual Music: Роландо Вильясон и Рено Капюсон завораживают Париж

Мелодии барокко, Гершвин, латиноамериканские ритмы и сокровища камерной музыки в великолепной парижской Опере Гарнье.
Легендарный Роландо Вильясон и скрипичный виртуоз Рено Капюсон представляют завораживающее путешествие в рамках заключительного из серии концертов Rolex Perpetual Music в поддержку мира музыки, пострадавшего от пандемии.
Вильясон и Капюсон лично отбирали музыкантов и певцов для участия в концерте.
Среди артистов, выбранных Роландо Вильясоном, — ансамбль ранней музыки L'Arpeggiata, исполняющий жемчужины музыки барокко, в том числе древнюю историю Орфея.
Среди произведений, исполненных на концерте, — музыка Штрауса.
Оба артиста полны надежды.
Серия концертов Rolex Perpetual Music была организована в поддержку мира искусства, который, как и многие, пострадал от пандемии.
Полный концерт вы можете увидеть на medici.tv