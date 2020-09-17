Rolex Perpetual Music: Роландо Вильясон и Рено Капюсон завораживают Париж

Мелодии барокко, Гершвин, латиноамериканские ритмы и сокровища камерной музыки в великолепной парижской Опере Гарнье.

Легендарный Роландо Вильясон и скрипичный виртуоз Рено Капюсон представляют завораживающее путешествие в рамках заключительного из серии концертов Rolex Perpetual Music в поддержку мира музыки, пострадавшего от пандемии.

Всех этих молодых артистов лишили концертов, а теперь им представилась возможность играть на этой величественной сцене вместе с более известными музыкантами, такими как я или Роландо. На этой сцене произойдет их взлет, и я думаю, что сейчас мы должны их поддержать Рено Капюсон скрипач

Вильясон и Капюсон лично отбирали музыкантов и певцов для участия в концерте.

Отклик от этих артистов был очень трогательным, но прежде всего: их огромный энтузиазм. Да, давайте вместе творить музыку. Это просто фантастика! Один из них чуть не расплакался, сказав: "Ты только что спас меня от попыток найти другую работу. Потому что мне нужно кормить семью" Роландо Вильясон тенор

Среди артистов, выбранных Роландо Вильясоном, — ансамбль ранней музыки L'Arpeggiata, исполняющий жемчужины музыки барокко, в том числе древнюю историю Орфея.

Встреча с Монтеверди буквально перевернула мою жизнь, как и Моцарта. Когда вы исполняете Монтеверди, вам нужно не только петь, вы должны быть артистом. Вы должны рассказать историю. Нужно произносить слова и придавать им смысл. Я люблю Оперу Гарнье. Это магическое место, видеть роспись Шагала на потолке и быть частью этой истории, этого экстраординарного, восхитительного места – особое чувство Роландо Вильясон тенор

Среди произведений, исполненных на концерте, — музыка Штрауса.

Я безумно влюблен в музыку Рихарда Штрауса. Его песня "Завтра!" — абсолютно блестящее, как будто парящее произведение. Когда вы исполняете его, такое впечатление, что вы плывете по воде Рено Капюсон скрипач

Оба артиста полны надежды.

Все пострадали в этот период. Мы должны черпать вдохновение из того, через что мы прошли, и смотреть в будущее. Мы должны держаться вместе и проявлять солидарность. Думаю, это важно, и я хочу сказать всем музыкантам: улыбайтесь! Скоро сцена снова будет нашей Рено Капюсон скрипач

Серия концертов Rolex Perpetual Music была организована в поддержку мира искусства, который, как и многие, пострадал от пандемии.

Perpetual Music — это огромный проект. Это возможность сказать всему миру: люди, это очень важно, нужна ваша помощь. … Искусство, музыка, классическая музыка - это не аксессуар, это не то, о чем мы говорим: это не важно. НЕТ: классическая музыка, искусство действительно значимы Роландо Вильясон тенор

Полный концерт вы можете увидеть на medici.tv