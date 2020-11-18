Берлин: протесты против карантина и ограничений

Полиция Берлина силой разогнала протест против правил о вирусах

Немецкая полиция применила водомёты для разгона манифестантов, протестовавших в центре Берлина против ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

Несмотря на призывы стражей порядка, собравшиеся отказались надеть маски и соблюдать предписанную правилами безопасную дистанцию. Некоторые протестующие стали бросать в полицейских зажжённые петарды.

Протесты в Германии начались после того, как в бундестаге начались дебаты по законопроекту, который узаконит введение правил, призванных взять под контроль эпидемию: соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, закрытие магазинов и ресторанов.

Хотя по данным соцопросов, такие меры поддерживают большинство населения ФРГ, несогласные с ними регулярно проводят акции протеста, обвиняя власти в нарушении конституции.