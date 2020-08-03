Германия: снова в школу

В Германии, после завершившихся летних каникул, которые из-за пандемии начались раньше обычного, дети снова садятся за парты. Первыми в учебные заведения возвращаются маленькие жители Мекленбурга-Передней Померании. Всего - 150 тысяч детей. По сравнению с другими федеральными землями, в этой не столь густонаселенной части страны, тяжелой ситуации с COVID-19 удалось избежать. Местные власти здесь приняли жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. Учителя настроены оптимистично.

Карина Факлам, учительница: "Я бы сказала так. Если мы будем осторожны, будем соблюдать правила социального дистанцирования, носить маски, мыть руки, делать все, что необходимо и в обычной жизни, тогда все должно быть в порядке. В общем, я не боюсь".

В Мекленбурге-Передней Померании вопрос об использовании масок отдан на откуп руководству школ. Вслед за этим регионом, двери школ откроются в Берлине и Бранденбурге. В столице страны носить маски в школьных помещениях (за исключением классных комнат) обяжут и учителей, и учеников. Такие же меры приняли в Баварии. В Бранденбурге надевать маски должны будут преподаватели.

Несмотря на то, что в каждой федеральной земле подход к организации учебного процесса несколько отличается, есть ряд правил, которые необходимо соблюдать всем. Речь прежде всего идет о личной гигиене.

Кей Червински, представитель родительского комитета: "Люди по-разному относятся к пандемии. Общество разделено. Кто-то критикует власти, кто-то воспринимает происходящее с долей скептицизма. Есть те, кто крайне обеспокоены из-за этого. Это касается и родителей, что абсолютно нормально. Что мы можем сделать, так это предложить меры, которые бы свели на нет связанные с коронавирусом страхи, то есть мы должны максимально снизить риск возможного заражения".

В Ассоциации учителей Германии считают, что школы недостаточно подготовлены к началу учебного года и призывают по большей части практиковать онлайн обучение.