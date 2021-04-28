Берлин: сначала тест, потом мечеть

У берлинской мечети "Дом мудрости" из красного кирпича верующие терпеливо ждут своей очереди. В рамках кампании столичных властей по борьбе с распространением коронавируса медицинская бригада проводит бесплатные экспресс-тесты. Получившие отрицательный результат облегчённо вздыхают и входят в здание.

Нынешний священный праздник Рамадан не так, как обычно. Из-за действующих ограничений собраться семьями сегодня стало сложно - ведь многие их члены живут в других городах.

"Жалко, что нельзя встретиться со всеми родственниками. - говорит этот молодой мусульманин. - Но что ж поделаешь, уже хоть так неплохо. Мы всегда с ними на связи через WhatsApp и другие видеозвонки. Так что всё пока идёт хорошо".

Бизнесмен турецкого происхождения Мехмет Матур получил специальное разрешение от Министерства здравоохранения и обслуживает спортивные клубы Берлина, проводя в них экспресс-тесты при помощи мобильной лаборатории. Начал он с футбольного клуба берлинской Турецкой ассоциации Türkiyemspor Club.

У Мехмета есть также свой спортивный магазин. Он говорит, что спортсмены в возрасте до 13 лет, которые тренируются в Берлине, должны проходить экспресс тест два раза в неделю, а тренеры - ежедневно. Результаты становятся известны через 10 минут. Мобильные лаборатории предполагается использовать также на входе в торговые центры и на больших парковках.