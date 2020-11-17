Как космонавты встретили астронавтов: Crew Dragon пристыковался к МКС

Американские и японский астронавты перешли с корабля Crew Dragon компании SpaceX на борт Международной космической станции.

Это астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

На МКС их встретили участники 64-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Это был невероятный полет! Он ознаменовал собой начало доставки экипажей к МКС с побережья Флориды. Потрясающий полет! Майкл Хопкинс астронавт NASA

Первый регулярный коммерческий пилотируемый корабль Crew Dragon-1 стартовал вечером 15 ноября с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Полет длился 27 часов. Это первая долгосрочная миссия SpaceX и NASA. Экипаж должен вернуться на землю в апреле следующего года.

Успешная миссия означает также и конец зависимости американского космического агентства от России. С 2011 года астронавтов NASA доставляли на МКС российские "Союзы".

В свою очередь другая космическая миссия закончилась неудачей. Европейская ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая во вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана), отклонилась от траектории, не завершив миссию.

Провалившийся запуск Vega был седьмым в этом году и семнадцатым за все время ее использования с 2012 года. Сбой стал вторым в истории эксплуатации носителя (первый произошел в июле 2019 года).