Авария на туристическом космоплане

Испытательный полёт космической системы компании Virgin Galactic закончился неудачей: у космоплана SpaceShipTwo сразу после отстыковки от носителя отказал двигатель. Пилоты сумели успешно вернуть аппарат на аэродром.

Полёт должен был стать заключительным перед финальной фазой испытаний, после которой можно было бы приступить к перевозке космических туристов. В компании утверждают, что график сдвинется ненамного: запасные двигатели у них есть.

Virgin Galactic считается первой частной космической турфирмой. Её система из самолёта-носителя и космоплана может осуществлять суборбитальные космические полёты. Аппарат может оставаться в невесомости около пяти минут. Примерно 600 человек уже заплатили за места в космоплане. SpaceShipTwo может принять на борт до 6 пассажиров.