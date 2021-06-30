"Прогресс" повез на МКС топливо и продукты

С космодрома Байконур к МКС стартовала ракета-носитель "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17", который доставит на Международную космическую станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, баллоны с кислородом, оборудование для научных экспериментов, медикаменты - всего полторы тысячи килограммов сухих грузов. Сближение "Прогресса МС-17" с МКС займет двое суток, стыковка запланирована на 2 июля.

А ровно 50 лет назад, в июне 1971 года советская космонавтика понесла утрату: при возвращении из трехнедельной экспедиции на орбитальной станции "Салют" погиб экипаж космического корабля «Союз-11". В память о Георгии Добровольском, Владиславе Волкове и Викторе Пацаеве Роскосмос обнародовал переговоры космонавтов с Землей на старте и перед подготовкой к возвращению.

Они планировали уже на следующий день увидеть коллег... Однако при отстыковке произошла разгерметизация спускаемого аппарата и все трое погибли.