В США одобрен "Антидопинговый закон Родченкова"

Сенат США одобрил законопроект, позволяющий сотрудникам американских органов юстиции преследовать в уголовном порядке лиц, причастных к допинговым нарушениям на международных мероприятиях с участием американских спортсменов, спонсоров и вещателей. Законопроект назван именем Григория Родченкова - главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте. Проект принят Сенатом без возражений и направлен на подпись президенту.

"Это очень важный день в борьбе за "чистый" спорт во всем мире, и мы с нетерпением ждем, когда этот акт приобретет силу закона" , – заявил глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

WADA недовольно одобрением акта. В частности, агентство предупреждает о том, что "акт Родченкова" может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что ослабит принцип наличия единого набора правил для всех спортсменов в мире. В то же время МОК считает "акт Родченкова" полезным в борьбе с нарушителями из окружения спортсменов.