Судьбоносный день для российского спорта.
В понедельник в Лозанне пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором решится вопрос о дисквалификации российских спортсменов.
В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций.
Российских спортсменов хотят на 4 года лишить возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а самой стране запретить проводить международные турниры.
WADA в сентябре запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории.
От России потребовали дать пояснения. Комитет WADA полученные от российской стороны ответы не устроили, как следствие — рекомендации применить санкции.
Больше всего от нынешней ситуации могут пострадать именно спортсмены, которые активно готовятся к главному событию четырехлетия - летним олимпийским играм в Токио.
Если исполком WADA последует рекомендациям, допуск к зарубежным турнирам получат только "чистые" спортсмены, обязующиеся выступать под нейтральным флагом.