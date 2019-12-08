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Спорт

Судьбоносный день для российского спорта

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  Ольга Кепински 
Судьбоносный день для российского спорта
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Судьбоносный день для российского спорта.

В понедельник в Лозанне пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором решится вопрос о дисквалификации российских спортсменов.

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций.

Российских спортсменов хотят на 4 года лишить возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а самой стране запретить проводить международные турниры.

С одной стороны Россия становится сильной, мощной, независимой державой. И я считаю, что это наоборот плюс и начинает раздражать всех — в спорте, в политике. Я думаю, наверное с этой стороны. Иначе я другого выхода не вижу
Валерий Газзаев
замглавы комитета по спорту Госдумы РФ

WADA в сентябре запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории.

От России потребовали дать пояснения. Комитет WADA полученные от российской стороны ответы не устроили, как следствие — рекомендации применить санкции.

Не хотелось бы, чтобы наша судьба, наш труд зависели бы от каких-либо политических игр или еще каких-то моментов. Одно дело, когда ты сам не отбираешься туда [на соревнования] по своим причинам: потому что ты не смог подготовиться правильно или допустил какие-то ошибки, а другое дело, когда тебя наказывают за проступки других людей
Анастасия Фесикова
российская пловчиха

Больше всего от нынешней ситуации могут пострадать именно спортсмены, которые активно готовятся к главному событию четырехлетия - летним олимпийским играм в Токио.

Если исполком WADA последует рекомендациям, допуск к зарубежным турнирам получат только "чистые" спортсмены, обязующиеся выступать под нейтральным флагом.

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