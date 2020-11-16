Олимпиаде-2020 быть в 2021-м

Олимпийские игры в Токио пройдут успешно и безопасно, став символом единства человечества. Такое мнение выразили главы правительства Японии и Международного олимпийского комитета. Посещающий Японию президент МОК Томас Бах сказал, что организация будет способствовать обеспечению вакциной от коронавируса спортсменов, которые в будущем году примут участие в Олимпиаде. Он добавил, что МОК намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией.

Томас Бах, президент МОК: "Чтобы защитить японский народ, и из чувства уважения к народу Японии, МОК приложит все возможные усилия с тем, чтобы как можно больше участников Игр и гостей прибыли сюда вакцинированными, если к тому времени вакцина будет доступна". "Это вселяет в нас уверенность в том, что в следующем году у на олимпийских стадионах будут зрители, которые смогут наслаждаться спортивными состязаниями в безопасной обстановке".

Во время визита в Токио Томас Бах вручил Олимпийский орден бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который два месяца назад покинул свой пост по состоянию здоровья. Именно Абэ в 2013 году помог Токио получить право провести Олимпиаду. Главное спортивное мероприятие четырехлетия должно было состояться летом нынешнего года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на июль-август 2021-го.