Барак Обама прервал молчание и выпускает мемуары

Назвавший Джо Байдена лучшим вице-президентом США и одним из первых поздравивших его с победой бывший глава Белого дома Барак Обама выпустил мемуары.

Первый том под названием "Земля обетованная" выходит в свет 17 ноября и описывает как его политическую карьеру, так и личную жизнь.

"Я попытался объективно рассказать о своей предвыборной избирательной кампании и о своем президентстве", - подчеркнул бывший президент США.

Я верю, что там есть земля обетованная... Ставка на то, чтобы заставить Америку работать, важна не только для американцев, но и для всего мира. Если люди не научатся видеть друг друга, уважать друг друга, работать вместе и управлять собой, то мы погибнем Барак Обама бывший президент США

В 768-страничной книге воспоминаний Обама дал свою оценку политикам и лидерам других стран, с которыми встречался за восемь лет президентства.

Барак Обама и Николя Саркози во время визита президента США в Париж. 2008 год. Remy de la Mauviniere/AP

Например, тогдашний президент Франции Николя Саркози, по его словам, "выпячивал грудь, как задиристый петух".

Владимир Путин и Барак Обама на саммите в Ханчжоу, Китай. 2016 год Alexei Druzhinin/AP

Вспоминая Владимира Путина, Обама отметил, что тот напоминал ему «воспитанных по законам улиц суровых чикагских боссов», добавив, что физически российский лидер был "непримечательным".

Эксперты предрекают изменение внешней политики в отношении Москвы при Байдене. Так накануне Майкл Макфол - бывший посол США в России при Обаме и один из главных сторонников "политики перезагрузки" с Кремлем, выразил надежду на возвращение в Москву.

Первая книга Обамы "Мечты моего отца" SETH PERLMAN STF/AP2004

Барак Обама был президентом США с 2008 по 2017 годы.

Выходящая 6 млн экземпляров и уже переведенная на 19 языков "Земля обетованная" — его третьи по счету мемуары и первые после ухода от власти.

Его первые две книги - "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995 год) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006 год), как и мемуары его супруги Мишель Обамы становились бестселлерами.

Издательство Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Сумма сделки, предположительно, превысила $60 млн. Известно, что также будет доступна и аудиокнига, которую озвучил сам Обама. Дата выхода второго тома пока не называется.