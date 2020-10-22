Выборы в США: Обама выступил за Байдена

В среду у Джо Байдена в повестке кампании не значилось публичных выступлений, и место на сцене на предвыборном митинге в Пенсильвании занял его бывший начальник Барак Обама, впервые публично поддержавший кандидата от Демократической партии.

44-ый президент США оценил правление 45-го американского лидера: "Это не риэлити-шоу, это просто риэлити. Это жизнь. А мы все должны были справляться с последствиями того, что он не воспринимал свою работу всерьез. Демократия не может функционировать, если те, кто, как предполагаются, занимают руководящий пост, постоянно врут и манипулируют".

Накануне решающих дебатов, которые состоятся в теннессийском Нэшвилле, Трамп отправился на встречу со своими сторонниками в соседнюю с Теннесси Северную Каролину.

В правила дискуссии были внесены изменения, которые президент США прокомментировал, отбывая из Белого дома: "То, что они теперь будут отключать микрофон во время ответов, это очень несправедливо, плохо и то, что не будет темы международных отношений. Модератор дебатов Кристен Уэлкер - очень ангажированная журналистка. Как и ее родители. Но пока я стою на фоне Белого дома, не так ли?".

Пока Байден первенствует в соцопросах, но схожая ситуация была и четыре года назад, когда цифры показывали лидерство Хилари Клинтон, но в результате Трамп заручился необходимым для победы количеством выборщиков.

Голосование уже идет, и свои предпочтения высказали, как сообщается, не менее 40 миллионов избирателей.