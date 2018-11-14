Мишель Обама написала мемуары

"С первых страниц я поняла, что все захотят прочесть мемуары Мишель Обамы" - Опра Уинфри

В коммюнике экс-первая леди рассказывает "о своих корнях" и о том, "как маленькая девочка из бедного района в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других".

Мишель Обама в детстве

"Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать тем, кем они желают стать", - подчеркнула супруга Барака Обамы.

Книга уже переведена на более, чем двадцать языков. Об издании мемуаров в России пока ничего не сообщается.

"Только совсем недавно мы заходили в этот книжный магазин с дочерьми, когда жили неподалеку, и вот я здесь подписываю только что вышедшие мемуары для читателей" - Мишель Обама