Ливерпуль сдаёт анализы на коронавирус

Вооружённые силы Великобритании помогают проводить эксперимент по поголовному тестированию на коронавирус жителей Ливерпуля. В исследовании принимают участие как взрослые, так и дети старше 11 лет, — конечно, с согласия родителей.

У эксперимента есть как сторонники, так и противники. Критики проекта говорят, что массовое тестирование мало что даст для оценки распространении эпидемии, а деньги можно было бы потратить с большей пользой. Многие в Ливерпуле с такими оценками не согласны:

— Это глупость. Я потерял дочь две-три недели назад — она заразилась коронавирусом. Тот, кто так рассуждает — идиот.

— У меня нет симптомов, я пришла просто провериться, быть частью ливерпульского тестирования.

Городской совет Ливерпуля считает, что массовое тестирование жителей графства Мерсисайд поможет разорвать цепь заражения. Но есть ученые, которые говорят, что эффективность массовых тестов клинически не доказана, а сами тесты могут давать ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

Бывший глава департамента здравоохранения Юго-Западной Англии Майк Джилл полагает, что такие проекты должны быть частью тщательно продуманной программы исследований:

«Они попались в ловушку пропаганды по вполне понятным причинам... Мы не знаем, какова цель всего этого, как её собираются достигать, как будут оценивать результаты и успешность испытаний. Спустя три или четыре недели мы вряд ли будем лучше понимать пользу или вред программ массового тестирования».

В городском совете Ливерпуля на этот счёт есть свои соображения. Пол Брант отвечает за здравоохранение в городе и видит в массовом тестировании немало пользы:

«Это возможность узнать, где находятся основные источники распространения инфекции в городе. Мы пытаемся найти наиболее удачное решение, которое будет отражать баланс интересов, которое поможет человечеству и обществу. Мы пытаемся избежать ненужных рисков».

В рамках тестирования жителям Ливерпуля и тем, кто регулярно приезжает в город, предлагают сдать бесплатно два анализа на коронавирус. Всех, у кого результат будет положительным, ждут десять дней обязательного карантина независимо от наличия симптомов.