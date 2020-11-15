Степанакерт: разрушенный город

К воскресенью армянская сторона официально передала Азербайджану несколько районов Нагорного Карабаха. Степанакерт (или Ханкенди, как город называют азербайджанцы) — столица непризнанной Нагороно-Карабахской республики — остаётся под контролем армян. Сейчас сюда возвращаются беженцы: они покинули свои дома, когда линия фронта подошла прямо к городу.

Теперь здесь расположатся российские миротворцы. Москва планирует разместить в Степанакерте межведомственный гуманитарный центр.

До начала боевых действий население города составляло около 55 тысяч человек. Теперь Степанакерт сильно разрушен — как и многие другие населённые пункты региона. Несмотря на интенсивные обстрелы и опасность захвата, многие жители не хотели уходить отсюда.

Все эти дни в Степанакерте хоронят погибших. По последним официальным данным Еревана, потери армянский стороны превысили 2300 человек убитыми. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, без соглашения о перемирии Степанакерт был бы с большой вероятностью потерян, как и многие другие важные города непризнанной республики.

Не все готовы смириться с тем, что эти жертвы — цена поражения.

Левон Геворгян, военнослужащий:

"Мы побеждали, мы могли победить. Нам просто нужна была поддержка или помощь. Жители этого маленького города сражались против Азербайджана, против Турции, против террористов из разных стран".

Жители Степанакерта начинают постепенно восстанавливать разрушенный город — уже не в первый раз за минувшие годы.

Аннелиз Боржес, Euronews:

"44 дня безжалостного насилия нанесли новые шрамы городу, на долю которого и так выпало немало боли. Жители Степанакерта спрашивают себя, вернёт ли перемирие нормальную жизнь, и надолго ли".