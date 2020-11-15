Нагорный Карабах: возвращение и исход

Ровшен Байрамов и его семья покинули свой родной город Шушу (Шуши) в 1992 году во время войны в Нагорном Карабахе, когда армяне взяли эту территорию под свой контроль. Художник оставил все, в том числе дом, в котором родился и вырос, но, что самое главное, оставил свои картины. Байрамов говорит, что он был одним из последних жителей, покинувших город. Опасаясь за свою жизнь, он не смог унести картины с собой. Художник вспоминает, что три дня он пробирался лесом в безопасное место.

Сейчас вместе с семьей Байрамов живет в Баку, это один из самых известных в Азербайджане художников. Известие о том, что Шуша (Шуши) снова оказалась под контролем Азербайджана, очень его взволновала. Жена Байрамова Ругза работала в Шуше учительницей. Когда в 1990-х годах началась война, она покинула Нагорный Карабах и переехала в Баку. Супруги считаются внутренне перемещёнными лицами. Впервые за 30 лет у них появится возможность вернуться в родной город.

"Конечно, невозможно представить, что значит вернуться на родину спустя годы, - говорит Ругза Байрамова. - Да, мы снова вернемся в нашу Шушу. Да, нас больше не будут называть переселенцами. Мы снова будем жить и работать на своей земле".

Кельбаджарский район возвращается под контроль Азербайджана. Жившие здесь до сих пор армяне покидают дома, прощаются с церквями и монастырём Дадиванк. Некоторые увозят с собой останки захороненных на местных кладбищах родных. Монастырь будут охранять миротворцы, но добраться в него из Армении, скорее всего, будет проблематично.

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Осталось несколько часов до передачи территории от Армении Азербайджану, но азербайджанские силы заблокировали одну из главных дорог, соединяющих этот Арцахский регион, регион Нагорного Карабаха, с Арменией, поэтому людям приходится выбирать альтернативные маршруты. Одни пытаются покинуть этот район, другие возвращаются, чтобы забрать кое-что из вещей, оставленных в своих домах, которые им теперь приходится покинуть.

Российские военнослужащие уже находятся здесь, их в конечном итоге будет около 2.000, и они будут патрулировать регион, следя за соблюдением режима прекращения огня. О соглашении многие армяне узнали посреди ночи из сообщения в Facebookе, которое застало людей врасплох. Они задаются вопросами, каким образом будут претворяться в жизнь положения о заключённом перемирии, и - что, возможно, ещё более важно - как долго оно продлится".