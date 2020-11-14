Армяне покидают Карвачар

Жители карабахского города Карвача́р, который по условиям азербайджанско-армянского соглашения о прекращении огня, уже 15 ноября должен перейти под контроль Азербайджана, сжигают свои дома. Они не намерены продолжать жить здесь под властью Баку.

«Я не хочу ничего оставлять террористам, убивавшим моих братьев и сестёр и укравшим мой дом», – говорит уроженец Карвачара Ваге́ Мкртчян.

Покидающие город армяне оставляют за собой руины. С воскресения этот населенный пункт снова станет Кельбаджаром. Так он назывался до 1993 г., когда он перешел под контроль армии карабахских армян.

Аннелиз Боржес, корреспондент Euronews: «В этом городе происходит эвакуация. Очень скоро, согласно соглашению о прекращении огня, достигнутому при посредничестве России, он станет частью Азербайджана. Жителям региона не привыкать к разрушениям и потерям. В этом месте шла кровопролитная война между Арменией и Азербайджаном в 1990-е гг.»

Азербайджанское население Кельбаджара было изгнано отсюда в апреле 1993 г. Но печальная практика выселения народов имеет здесь долгую историю. В 1930-е гг. отсюда были депортированы курды, которых в начале XVII века в Карабах переселили персидские власти, изгнавшие армян.

О древнем наследии армянской культуры на этой земле свидетельствуют стены монастыря Дадиванк, основанного еще в IX в. и возрожденного в XIX в. после присоединения Карабаха к России. В эпоху Азербайджанской ССР монастырь снова обезлюдел; монашеская жизнь здесь восстановилась только в 1994 г. Сейчас будущее монастыря под вопросом.

«Чтобы достичь мира, необходима справедливость, – считает приехавший в монастырь житель Еревана и ветеран Карабахской войны 1992-1994 гг. Айрапет Маргарян. – Мы живем в XXI веке. В Европе постоянно говорят о справедливости, честности и гуманизме; и нам они тоже нужны. Только справедливость позволит людям жить в мире».

Армянские военные, которые тоже посетили монастырь перед эвакуацией, отказались говорить с журналистами. По их словам, они это сделают тогда, когда смогут вернуться сюда победителями.

О возвращении мечтают и покидающие свои дома мирные жители. В том числе и родившийся здесь Ваге:

«Я хочу вернуться или чтобы сюда вернулся мой сын. Потому что, понимаете, в Армении не только люди любят свою землю, но и земля любит своих людей».