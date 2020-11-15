Вместо завтрака - обед: коронавирус меняет привычки

В воскресенье в 9:30 утра посетители уже начинают прибывать в ресторан Taberna Calhau с прекрасным видом на Лиссабонский замок. Но вместо завтрака им подадут ... обед! От владельца и шеф-повара Леопольду Калхау. Пообедать в привычное время сейчас не получится: из-за введённого карантина по выходным все португальские рестораны должны закрываться уже в 13:00.

"Я черпал вдохновение в старой португальской традиции, - говорит Калхау, - подобная существовала и в Африке, её называют mata bicho, что означает "выпить что-нибудь во время поста". В потругальских деревнях в регионе Алентежу - это огненная вода, крепкий напиток с использованием тростниковой патоки, на основе этого мы создали меню и назвали это ужином, потому что 80% нашего дохода приходятся на наши ужины".

Калхау сам родом из Алентежу и ещё помнит, как его дедушка начинал свой выходной день с mata bicho - плотной трапезы, обильно спрыснутой горячительными напитками.

"Для меня это первый такой опыт, впервые я пью алкоголь утром, а не перед обедом. Всё это это совершенно ново для меня", - говорит один из посетителей.

Португальские рестораторы ищут способы сохранить свой бизнес в условиях карантина. Тяжёлые времена рождают неожиданные решения, но многие из них возможно останутся в арсенале и потом, когда коронавирсуный кризис наконец удастся преодолеть.