Переход власти в США: новые иски и новые назначения

Действующий американский президент возложил венок на Арлингтонском мемориальном кладбище. Заявлений для прессы сделано не было. Примерно в то же время, что Трамп отдавал дань памяти ветеранам, его команда юристов подала новый иск; в нем оспаривается прозрачность и точность подсчета голосов в крупнейшем городе штата Мичиган Детройте.

В серии твитов, которые нынешний лидер США выпустил чуть позднее, он упрекнул избиркомы в Мичигане и Пенсильвании в том, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к окончательному подсчету бюллетеней.

Джо Байден, избранный президент США, в среду посетил филадельфийский мемориал погибшим в Корейской войне. Старший сын Байдена проходил службу в Национальной гвардии штата Делавер, и будущий американский лидер во время своей избирательной кампании нередко на это указывал. Супруга Байдена Джил еще в период, когда сам Байден был вице-президентом, много занималась проблемами семей армейских ветеранов.

Джо и Джил Байдены посетили мемориал погибшим в Корейской войне военнослужащим США Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Накануне стало известно, что в штате Северная Каролина на выборах в Сенат США победу одержал республиканец Том Тиллис, таким образом, в настоящий момент однопартийцы Трампа сохраняют в верхней палате хрупкое большинство, поэтому им требуется еще одна победа, точнее, две - на этот раз в Джорджии, где финальный тур выборов обоих сенаторов состоится в начале января.

Власти же Джорджии заявили, что пересчитают все бюллетени на выборах президента, но, как указывается в корреспонденцииThe Associated Press, на окончательный расклад голосов в пользу Байдена это не повлияет.

И хотя период, который в США называют переходным, когда выбранным президентом делаются основные назначения, уже идет, Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение, а республиканцы, заседающие на Капитолийском холме, тоже не поздравляют Байдена с победой.