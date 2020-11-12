Lufthansa тестирует пассажиров

Lufthansa начала тестирование пассажиров на COVID-19 в рамках новой программы, которая, как надеются в ведущей авиакомпания Германии, обеспечит безопасность пассажиров и экипажа, побудив больше людей летать в условиях пандемии.

В четверг авиакомпания заявила, что все пассажиры утреннего рейса из Мюнхена в Гамбург прошли быстрый тест на коронавирус и были допущены к посадке только после того, как получили отрицательный результат. Авиакомпания сообщила, что плату за тестирование с пассажиров не взимали, но им пришлось выделить около часа дополнительного времени для его проведения и подготовки результатов.

"Я думаю, что это хорошая идея, - говорит одна из пассажиров.- Хорошо, что авиакомпания Lufthansa предлагает подобное. Мне не нужно беспокоиться о том, где я могу пройти тест. Все это в одном месте и всё ради обеспечения моей безопасности".

Рейс с предварительным тестированием выполняется дважды в день в течение испытательного периода. Пассажиры, которые отказываются сдавать анализы и не смогут доказать, что у них был отрицательный результат, за 48 часов до посадки будут перебронированы на другой рейс.

"Мы, конечно, не сможем отследить всех, потому что чувствительность теста составляет около 95%, - говорит врач Ганс Клайн. - Но, по крайней мере, мы сохраняем какой-то контроль над ситуацией. Есть ещё и другие дополнительные меры безопасности, особенно если вы продолжите соблюдать обычные правила предосторожности и гигиены".

Работая в сотрудничестве с двумя задействованными аэропортами и медицинскими экспертами, Lufthansa заявила, что надеется собрать достаточно данных для того, чтобы определить насколько эффективна такая программа для обеспечения безопасности полетов.