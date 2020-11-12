Казус Сан-Пеллегрино: как COVID-19 разделил деревню на части

Власти Италии пытаются сделать все возможное, чтобы не вводить общенациональный карантин. Решение об ограничительных мерах принимаются на региональном уровне, в зависимости от эпидемической ситуации. Это обернулось настоящим кошмаром для альпийской деревушки Сан-Пеллегрино: одна ее часть находится на территории Тосканы, а другая - в административной области Эмилия-Романья. Тоскана расположена в оранжевой зоне, где активно циркулирует коронавирус. Эмилия-Романья - в желтой. Здесь не действуют жесткие санитарные правила и люди могут свободно передвигаться.

Бар Паоло Марчи Лунарди - стоит прямо на границе двух зон. Вести бизнес стало сложно. Как принимать клиентов?

Паоло Марчи Лунарди, менеджер бара: "Вот ваш кофе. Но здесь я вас обслуживать не могу, потому что Тоскана - в оранжевой зоне. Я принесу вам чашечку на сторону Эмилии-Романьи, в желтую зону. Вот, теперь мы в провинции Модена, области Эмилия-Романья. Здесь вы можете выпить свой кофе".

В общем, бар со стороны Модены открыт, а со стороны Лукки (Тоскана) закрыты даже ставни.

Сложно приходится не только владельцу этого бара. С аналогичной проблемой столкнулась и местная церковь. Как размещать прихожан из Сан-Пеллегрино и Фрассиноро? В церкви границу провели прямо по скамейкам.

"Здесь, мы в Модене", - объясняет служительница храма. "А вот отсюда - уже в Лукке".

Доходит до курьезов: граница проходит и по мощам святого покровителя здешних мест. "Гробница - в самом центре церкви: так что голова находится в Модене, а ноги уже в Лукке".

В каждом итальянском регионе по своему реагируют на принятые антикоронавирусные меры. Жители Сан-Пеллегрино говорят, что с нетерпением ждут, когда забрезжит свет в конце туннеля.