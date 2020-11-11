Задержание Навального на "болотной" обойдется России в 8,5 тыс. евро

Во вторник ЕСПЧ взыскал с России 8,5 тыс. евро компенсации морального ущерба в пользу Навального. Во время протестной акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года оппозиционера задержали, оставили его на ночь в отделе полиции, затем он получил административный срок.

Суд решил, что в отношении Навального были нарушены сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека: запрет пыток, то есть бесчеловечного и унижающего достоинства обращения (ст.3), право на свободу и личную неприкосновенность (ст.5), право на справедливое судебное разбирательство (параграф 1 ст. 6) и право на свободу собраний (ст. 11).

Решение суда, среди прочего, основано на видео задержания Алексея Навального. "На записи видно, что меры, примененные сотрудниками полиции, - выкручивание руки господину Навальному, от чего он кричал, - не было строго обязательными для его доставления в полицию, поскольку он не оказывал видимого сопротивления", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

"Выиграли ещё одно дело против путинских слуг в судейских мантиях и полицейской форме. Арест на митинге. ЕСПЧ признал нарушения права на неприкосновенность, свободу собраний и справедливый суд. Компенсация - 8500 евро", - написал оппозиционер в твиттере.

В свою очередь Россия в течение трех месяцев решит, будет ли обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его задержанием на акции протеста на Болотной площади в 2012 году.

"Вопрос об обжаловании Минюстом России соответствующего постановления будет решен в установленный трехмесячный срок по итогам его изучения", - цитирует "Интерфакс" сообщение Минюста.

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек, в том числе Навальный. В тот же день было возбуждено уголовное дело за "призывы к массовым беспорядкам" и "сопротивление полиции". Фигурантами "Болотного дела" стали 29 человек, многие из которых получили реальные сроки. Оппозиция и правозащитники назвали реакцию властей неправомерной.