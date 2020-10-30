Навальный впервые рассказал об отравлении и санкциях ЕС в прямом эфире

Оппозиционер Алексей Навальный вышел в прямой эфир YouTube-канала "Навальный Live" впервые после отравления. Он заявил Любови Соболь, которая вела трансляцию, что "ему гораздо легче", но врачи пока не дают каких-либо прогнозов по поводу его восстановления из-за отсутствия опыта наблюдений за отравленными ядом группы "Новичок".

"Моя задача - как можно быстрее вернуться в Россию, но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", - заявил политик.

Навальный прокомментировал и введение европейскими странами санкций в отношении Москвы из-за произошедшего с ним.

Санкции которые введены сейчас — они же не связаны со мной. Они связаны с тем что Россия очевидно в нарушение договоров, которые она сама же и подписала, развивает химическое оружие. Кого бы ни отравили, они были бы применены. Алексей Навальный оппозиционер

Оппозиционер вновь заявил, что в его отравлении виновен президент РФ Владимир Путин, а также прокомментировал слова российского лидера о том, что западные страны не предоставляют Москве биоматериалы и официальное заключение, подтверждающее, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". По его словам, у России как страны-члена Организации по запрещению химического оружия есть все медицинские данные и доказательства.

"Моей крови в Омске много, мои медицинские документы из Омска есть в полном распоряжении российских властей", - отметил он.

На вопрос, почему, по его мнению, все это произошло с ним именно сейчас, он ответил, что это связано с приближением выборов в Госдуму, падением рейтингов "Единой России" на фоне снижения реальных доходов населения и пандемии коронавируса, а также с успехами его стратегии "умного голосования", чья задача - консолидировать голоса тех, кто выступает против партии власти.

Навальный сейчас в Берлине. В августе он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня отправили на лечение в ФРГ. Политик находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера заявили, что обнаружили в его крови следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Москва все обвинения в причастности к покушению на политика отрицает.