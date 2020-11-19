Amazon открыл онлайн-аптеку

Сетевой гигант Amazon открыл свою онлайн-аптеку: жители США смогут по рецептам заказывать там лекарства, которые будут доставлены на дом в течение пары дней. Пользователи смогут видеть цены препаратов с учётом страховки и без, а также сравнивать стоимость патентованных и непатентованных средств.

Джозеф Писани, журналист:

"Они принимают большинство страховых полисов, но даже те, кто не застрахован, но купил премиум-аккаунт в 'Амазоне', смогут получать скидки на препараты. Более того, они смогут использовать преимущества премиум-аккаунта даже в обычных аптеках — около 50 тысяч заведений по всей стране".

При этом в Amazon заявляют, что смогут заменить обычные аптеки полностью, поскольку будт предоставлять клиентам и онлайн-консультации фармацевтов. Эти новости обрушили акции традиционных аптечных сетей, упавшие на 9-12%.