Наводнение на Крите

Крит во власти стихии. Ливни привели к мощному наводнению. Дороги размыты, сотни домов затоплены. Многим пришлось спасаться на крышах своих жилищ. Наибольший ущерб непогода нанесла Ираклиону. Спасатели эвакуируют людей и откачивают воду из зданий. Людям, проживающим в низинах, рекомендовано перебраться в более высокие районы. На момент написания текста о пострадавших не сообщалось. По данным метеорологов, осадки не прекратятся до четверга.
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